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В Госдуме указали на обогащение украинской власти с помощью средств Запада

Депутат Швыткин: деньги, передаваемые Киеву от Запада, используются для обогащения верхушки украинской власти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Средства, которые идут на Украину с Запада, используются не по целевому назначению, а направляются на обогащение верхушки киевской власти. Об этом 21 декабря заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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Таким образом он прокомментировал новость о том, что Всемирный банк согласовал очередной пакет финансовой поддержки для Украины в размере более $600 млн.

«Я убежден в том, что средства, которые направляются на Украину, не используются по целевому назначению. Они используются для обогащения верхушки власти, которая использует украинский народ для достижения своей цели, спекулируя на их проблемах, тем самым пытаясь выклянчить финансовые средства. А реальная цель одна — обогащения собственных карманов», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день украинский минфин сообщил о получении $2 млрд от США, выделенных через механизм Всемирного банка для поддержки государственного бюджета страны. Эти средства стали вторым траншем из американского гранта в $4,5 млрд.

12 декабря стало известно, что ВБ планирует выделить Украине $1,7 млрд до конца 2022 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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