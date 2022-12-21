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Песков заявил об отсутствии в планах Путина общения с Макроном по случаю его 45-летия

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Фото: ТАСС/Xander Heinl
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Президент РФ Владимир Путин не планирует телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном по случаю его 45-летия. Об этом заявил 21 декабря официальный представил Кремля Дмитрий Песков.

В среду, 21 декабря, Макрон отмечает день рождения.

«Нет, сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

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Песков также добавил, что уточнит, будет ли направлена Макрону поздравительная телеграмма от Путина.

19 декабря Путин заявил, что поддерживает контакты с коллегами по телефону, в том числе с Макроном.

5 декабря Макрон подчеркнул, что поддерживает контакты с Путиным. Он также заверил, что французская сторона никогда не стремилась к уничтожению России и всегда уважала ее народ.

Кроме того, 15 декабря президент Франции заявил о планах обсудить с Путиным вопросы безопасности на атомных электростанциях (АЭС) на Украине, в том числе и на Запорожской АЭС.

Однако, по мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, Макрон много говорит о планах пообщаться с президентом России, но при этом реальных шагов пока не предпринимает.

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