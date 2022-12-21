Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского 21 декабря
Мир
Медведев передал Си Цзиньпину в Пекине послание от Путина
Политика
В Кремле подтвердили оглашение послания Путина Федеральному собранию после Нового года
Происшествия
В Новой Каховке поврежден жилой дом в результате удара ВСУ
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с 29 апреля
Армия
Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен
Происшествия
В ЛНР предотвратили диверсии украинских националистов «Кракена»
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили на донецком направлении более 80 украинских боевиков
Мир
Двух граждан США обвинили в кибератаке и якобы сговоре с хакерами из РФ
Армия
ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ с помощью ТОС-1А «Солнцепек»
Наука
«Роскосмос» назвал попадание микрометеорита вероятной причиной ЧП на «Союзе МС-22»
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с Гросси в Москве

Песков: встреча Путина с прибывающим в Москву гендиректором МАГАТЭ Гросси не планируется
0
Фото: Global Look Press/Fabio Frustaci
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться в Москве с гендиректором МАГАТЭ Гросси.

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
Под огонь ВФУ попали энергоблоки и один из спецкорпусов Запорожской атомной станции

«Нет, встречи не планируется», — сказал Песков на брифинге журналистам.

Ранее в этот же день стало известно, что Гросси посетит Москву 22 декабря. В рамках визита состоятся консультации по Запорожской атомной электростанции (АЭС).

15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва напрямую обсуждает параметры договоренности по Запорожской АЭС с секретариатом Международного агентства по атомной энергии, посредники в Париже России не нужны. Таким образом она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он якобы сыграл важную роль в организации визита миссии на станцию.

За несколько дней до этого Песков сообщил о продолжении контактов с МАГАТЭ по вопросу безопасности ЗАЭС.

В октябре Путин и Гросси встретились в Петербурге. Российский лидер заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с атомной электростанцией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022