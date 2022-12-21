Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с Гросси в Москве
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться в Москве с гендиректором МАГАТЭ Гросси.
«Нет, встречи не планируется», — сказал Песков на брифинге журналистам.
Ранее в этот же день стало известно, что Гросси посетит Москву 22 декабря. В рамках визита состоятся консультации по Запорожской атомной электростанции (АЭС).
15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва напрямую обсуждает параметры договоренности по Запорожской АЭС с секретариатом Международного агентства по атомной энергии, посредники в Париже России не нужны. Таким образом она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он якобы сыграл важную роль в организации визита миссии на станцию.
За несколько дней до этого Песков сообщил о продолжении контактов с МАГАТЭ по вопросу безопасности ЗАЭС.
В октябре Путин и Гросси встретились в Петербурге. Российский лидер заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с атомной электростанцией.
Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.