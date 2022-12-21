Путин не планирует проводить тест-драйв «Москвича-3»

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить тест-драйв отечественной новинки «Москвич-3». Об этом 21 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также назвал отрадным тот факт, что запуск производства автомобиля произошел в такие короткие сроки. По словам Пескова, сейчас на рынке есть дефицит легковых машин, однако такие шаги помогают от него избавиться.

В ноябре «Москвич» возобновил работу и запустил серийное производство кроссовера. 9 декабря завод сообщил, что произвел более 160 машин за две недели. До конца года планируется выпустить еще около 440 авто. Компания готовится начать сборку электромобилей.

21 декабря стало известно, что автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1,97 млн рублей. Отмечалось, что модель будет представлена в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на открытии завода сообщал, что автомобили предприятия планируется включить в госпрограмму поддержки спроса.

В мае 2022 года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».