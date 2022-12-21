В Кремле подтвердили оглашение послания Путина Федеральному собранию после Нового года

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию до Нового года не состоится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 21 декабря.

«До Нового года точно не будет, географически это произойдет в следующем году. По срокам уточним», — сообщил он на брифинге.

Песков уточнил, что рабочий график российского лидера двигается, однако это не повлияет на сам факт оглашения. Также он напомнил, что в прошлом послание Федеральному собранию уже откладывалось на срок более одного года.

«Консультаций с Конституционным судом не было. Ранее вообще-то такое тоже было», — сказал представитель Кремля.

Ранее, 14 декабря, Песков допускал перенос послания президента на 2023 год. Также он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что оно может состояться в письменном виде. Песков подчеркнул, что послания главы государства парламенту в таком виде не бывает.

До этого, 9 ноября, представитель Кремля указал, что оглашение послания и проведение прямой линии зависят от рабочего графика Путина.

Послание президента России Федеральному собранию является ежегодным мероприятием. В предыдущий раз оно состоялось 21 апреля 2021 года.