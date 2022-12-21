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Трамваи в Нижнем Тагиле станут ходить реже из-за болеющих водителей

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на больничный ушли многие водители трамваев. В связи с этим число рейсов на некоторых маршрутах сократят, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

На предприятии отметили, что для бесперебойной работы сети общественного транспорта сейчас не хватает сотрудников. Как только необходимое количество водителей выйдет с больничного, трамваи начнут ходить в прежнем режиме.

Как отмечает «ТагилСити.ру» со ссылкой на местную жительницу, обратившуюся в ЕДДС, число рейсов сократится на маршрутах № 3 и 10.

По данным Роспотребнадзора, в период с 12 по 18 декабря в Свердловской области ОРВИ заболело свыше 74 тыс. человек. Ранее в Нижнем Тагиле было принято решение отправить школьников на зимние каникулы на неделю раньше, с 26 декабря.

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