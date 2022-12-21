Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 21 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что ВС РФ нанесли удары авиацией и артиллерией по местам скоплений живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Терны и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен», — заявил он.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 50 военных на южнодонецком направлении, а также две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

19 декабря бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) ДНР «Каскад» взяли в плен группу украинских военных. В плен попали не менее 15 украинских военных.

В этот же день стало известно о ликвидации опорного пункта иностранных наемников под Марьинкой в ДНР российскими военнослужащими из группы «Викинг». Цели были обнаружены с помощью беспилотника.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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