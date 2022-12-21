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В ГД разъяснили законопроект о приостановке судебных процессов мобилизованных

Депутат Фролова назвала важным и своевременным законопроект о приостановке судебных процессов в отношении мобилизованных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Принятие законопроекта о приостановке судебных процессов и исполнительных производств в отношении мобилизованных и добровольцев является важным и своевременным. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразила депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова в среду, 21 декабря.

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Ранее в этот день соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.

«Судебные споры с участием мобилизованных и добровольцев в скором времени планируется приостановить. Такой законопроект сегодня на пленарном заседании Госдумы принят в третьем чтении. Он будет распространяться на участников боевых действий в составе вооруженных сил и воинских формирований, участников контртеррористических операций, на всех выполняющих задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, а также на мобилизованных и проходящих военную службу по контракту», — уточнила парламентарий.

При этом исключение составят дела, связанные с выплатой алиментов и возмещением вреда в связи со смертью кормильца. Исполнительные производства в данных случаях будут продолжены даже после принятия новых поправок.

Кроме того, депутаты приняли поправки в законопроект, согласно которым добровольцы и мобилизованные смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами и письма в маркированных конвертах. Важность писем с передовой домой невозможно переоценить, подчеркнула парламентарий.

«Считаю новую законодательную инициативу совершенно правильной, ведь полноценно участвовать в суде, реализовывать свои процессуальные права, при этом находясь в воинской части или зоне боевых действия, ни один человек не сможет. И поэтому сразу после призыва по повестке или записи добровольцем судебные и исполнительные процессы следует приостановить. На мой взгляд, принятие законопроекта очень важно и своевременно наряду с введенными ранее кредитными каникулами для мобилизованных», — добавила Фролова.

До этого, 7 октября, президент России Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей. Так, кредитные каникулы определяют порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам. В том же месяце российский лидер подписал закон о трудовых гарантиях для госслужащих.

21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. 31 октября глава государства сообщил, что мобилизация завершена.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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