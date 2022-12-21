Транспортный налог в Амурской области частично отменят

В Амурской области региональные чиновники работают над снижением транспортного налога. Администрация региона намерена стимулировать местных жителей активнее покупать автомобили с газобаллонным оборудованием, сообщил 21 декабря портал Quto.

Для этого в данном субъекте РФ ведется работа по развитию газовой инфраструктуры: в 2024 году планируется завершить строительство газонаполнительной компрессорной станции для заправки техники, работающей на газе. Помимо этого, власти намерены разработать пакет мер поддержки для граждан, которые переведут свои автомобили на газ.

«Хорошей мерой поддержки может стать снижение транспортного налога для таких автовладельцев. Мы прорабатываем возможность компенсации затрат компаниям, закупающим технику, работающую на «голубом топливе». Помимо этого, необходимо рассмотреть варианты поддержки инвесторов, готовых приступить к строительству газовых заправочных станций», — рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

По его словам, сегодня на территории региона работает четыре заправочных станции — по две в Благовещенске и Белогорске. В 2023 году заработает комплекс сжижения природного газа производительностью полторы тонны сжиженного природного газа в час. Он станет частью инфраструктуры автономной газификации социально значимых объектов в Амурской области и поспособствует развитию рынка газомоторного топлива.

15 сентября президент Национального исследовательского центра развития рынка газомоторного топлива Артем Данилов сообщил, что в России можно перевести на газ 10% автомобилей через 10–15 лет. За этот же период можно переоборудовать на газ половину общественного транспорта РФ, добавил он.