Взрослый и два ребенка пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате столкновения четырех автомобилей пострадали двое детей и взрослый. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла вечером 20 декабря на автодороге Бор — Неклюдово — Валки — Макарьево. По предварительной информации, 36-летний водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-2107, Lada Granta и Renault.

В результате ДТП пострадал 63-летний водитель «ВАЗа», пишет ИА «НьюсНН». Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб лба. Мужчину госпитализировали.

Также пострадали два мальчика в возрасте 7 и 11 лет. Первый находится в детском кресле, а второй был пристегнут ремнями безопасности. Оба ребенка получили ушиб передней стенки грудной клетки, медики осмотрели их и отпустили домой.

В тот же день два легковых автомобиля столкнулись на дороге Орск — Домбаровский — Светлый в Оренбуржье. Водитель легкового автомобиля и его пятилетний пассажир скончались, девятилетняя школьница и трое взрослых обратились за медицинской помощью.