В Лондоне задержали подозреваемого в причастности к пожару у Букингемского дворца

Полиция Лондона задержала 30-летнего мужчину за разведение огня у ворот Букингемского дворца и причинение этим ущерба, сообщила 21 декабря британская газета Daily Mirror.

По данным издания, инцидент произошел поздно вечером 20 декабря. Мужчина организовал «костер» у ворот дворца, однако спустя несколько минут был уже задержан правоохранителями. Подозреваемого арестовали, а пожар потушили.

«Вскоре после 22:08 во вторник, 20 декабря, 30-летний мужчина был арестован по подозрению в причинении преступного ущерба после того, как у ворот Букингемского дворца был замечен небольшой пожар», — передает издание заявление полиции Лондона.

21 октября полиция задержала вооруженного ножом мужчину рядом со зданием парламента Великобритании. Его заметили недалеко от здания парламента. Полиция остановила его на улице Миллбэнк и применила электрошокер. После этого мужчину задержали за хранение холодного оружия и заключили под стражу.