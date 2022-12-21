Киркоров оспорит в суде многомиллионный налог на квартиру
Народный артист России Филипп Киркоров в суде оспорит ошибку в расчете налога на квартиру в Москве. Об этом 21 декабря «Известиям» сообщил адвокат певца Александр Добровинский.
Он отметил, что в документах была неверно указана кадастровая стоимость жилья. В итоге налог оказался выше более чем на 4 млн рублей.
Адвокат отметил, что Киркоров оплатил необходимую сумму налога.
Добровинский полагает, что ошибка в расчете будет доказана в суде на первом же слушании.
Иск, как следует из информации на портале судов общей юрисдикции города Москвы, будет рассмотрен 24 января 2023 года. Ответчиком выступит департамент городского имущества столицы.
В июле Мировой суд Москвы назначил Киркорову штраф в размере 6 тыс. рублей за неправильную парковку.