Около 11 млн вызовов поступило в Систему-112 в Подмосковье в 2022 году

Операторы Системы-112 в Московской области с начала 2022 года приняли порядка 11 млн вызовов. Основным способом связи по-прежнему остается телефонный звонок.

В пресс-службе Системы-112 отмечают, что больше 73% вызовов экстренных служб приходится на скорую помощь. Еще в 22% случаев граждане обращались в полицию и ГИБДД. 5% обращений адресованы газовикам, МЧС и другим службам и ведомствам. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Более 1 млн вызовов носили справочный характер. Жители и гости Подмосковья обращались по вопросам скорой помощи, ЖКХ и другим.

Свыше 10 млн обращений поступили по телефону. Кроме того, операторы обработали порядка 70 тыс. СМС-сообщений и 3 тыс. обращений через мобильное приложение. Гражданам напоминают, что связаться с Системой-112 также можно с помощью Skype или системы «ЭРА-ГЛОНАСС».