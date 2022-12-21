В Новой Каховке поврежден жилой дом в результате удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, зафиксировано попадание по жилому дому. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает городская администрация.

«Обстрел Новой Каховки продолжается. Местные жители сообщают об очередном обстреле Новой Каховки. На момент 11:10 есть попадание в первый подъезд дома по ул. Карла Маркса, 68», — говорится в Telegram-канале администрации.

Снаряд прилетел в кухню квартиры на первом этаже. По предварительной информации, пострадавших нет.

Днем ранее в результате прицельных артиллерийских обстрелов ВСУ Новой Каховки без электроснабжения света осталась часть города. Кроме того, снаряд попал в детскую площадку. В результате взрыва повреждена труба газопровода, вылетели окна дома с первого по пятый этаж. Жертв и пострадавших нет.

17 декабря украинские военные выпустили по Новой Каховке восемь снарядов из ствольной артиллерии. Один из них попал в многоквартирный жилой дом.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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