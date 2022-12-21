В Белом доме предрекли ухудшение положения Украины зимой

В администрации президента США Джо Байдена согласны, что Украина сейчас переживает опасный момент, и полагают, что зимой ситуация может еще больше усугубиться. Об этом 21 декабря сообщило Politico со ссылкой на американского чиновника.

«Ситуация на местах, вероятно, станет еще более отчаянной зимой, поскольку Россия выпускает всё больше ракет по украинской военной и критической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

По мнению собеседника издания, в результате этого еще больше жителей Украины могут перебраться в другие регионы страны или за границу.

Сегодня, 21 декабря, в Вашингтоне должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и Байдена. Как заявил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинге, визит Зеленского в США является сигналом миру о том, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев.

Как рассказала пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер, Байден пригласил украинского лидера посетить Вашингтон, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность США Украине. Президент Украины помимо прочего намерен выступить в конгрессе.

Кроме того, во время визита Зеленского президент США намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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