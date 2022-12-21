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В Белом доме предрекли ухудшение положения Украины зимой

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Фото: Global Look Press/Cheriss May
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В администрации президента США Джо Байдена согласны, что Украина сейчас переживает опасный момент, и полагают, что зимой ситуация может еще больше усугубиться. Об этом 21 декабря сообщило Politico со ссылкой на американского чиновника.

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«Ситуация на местах, вероятно, станет еще более отчаянной зимой, поскольку Россия выпускает всё больше ракет по украинской военной и критической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

По мнению собеседника издания, в результате этого еще больше жителей Украины могут перебраться в другие регионы страны или за границу.

Сегодня, 21 декабря, в Вашингтоне должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и Байдена. Как заявил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинге, визит Зеленского в США является сигналом миру о том, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев.

Как рассказала пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер, Байден пригласил украинского лидера посетить Вашингтон, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность США Украине. Президент Украины помимо прочего намерен выступить в конгрессе.

Кроме того, во время визита Зеленского президент США намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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