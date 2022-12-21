Стоимость нового кроссовера «Москвич 3» составит 1,9 миллиона рублей

Новый российский кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба завод «Москвич» в Telegram-канале в среду, 21 декабря.

Автомобиль представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Приобрести его можно будет в 11 дилерских центрах Москвы.

В 2023 году компания планирует расширить присутствие в российских городах-миллионниках.

«Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором, автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

23 ноября автозавод «Москвич» возобновил работу и запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3». В презентации компании отмечалось, что к 2025 году предприятие планирует выпустить 120 тыс. автомобилей.

В мае 2022 года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».