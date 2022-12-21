Новый очаг бешенства выявили в Саратовской области

Карантин установили в Новобурасском районе Саратовской области в связи с выявлением случая бешенства. Опасное заболевание подтвердили у собаки.

Погибшее животное обнаружили 19 декабря на территории личного подсобного хозяйства в селе Ириновка. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Управление ветеринарии ввело карантин на данной территории.

Специалисты проводят мероприятия для предотвращения распространения бешенства. В частности, в ближайших подворьях пройдет вакцинация всех восприимчивых к заболеванию животных.

Кроме того, ограничительные мероприятия продолжают действовать в Гагаринском районе Саратова. На улице Кооперативной обнаружили погибшего кота.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных отменили в двух районах Тамбовской области. В муниципалитетах выполнены мероприятия по локализации очагов заболевания.