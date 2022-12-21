Жителей Карелии предупредили об ухудшении погодных условий

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Карелии в ближайшие сутки. В республике пройдут снегопады.

Согласно прогнозам, 21 декабря в северных и центральных районах ожидаются сильные осадки в виде снега. На юге республики выпадет ледяной дождь. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Неблагоприятные гидрометеорологические явления ожидаются в Костомукше, Петрозаводске, Калевальском, Беломорском, Сегежском и других районах. Жителей Карелии предупреждают, что из-за осадков вероятно нарушение работы объектов жизнеобеспечения и обрыв линий электропередачи.

В Башкортостане 19 декабря из-за плохих погодных условий из графика движения выбились несколько поездов. Прокуратура проводит проверку, насколько своевременно были обеспечены права пассажиров.