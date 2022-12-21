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Эксперт рассказал о последствиях интенсивной поддержки Киева Западом

Эксперт Уотлинг: поставки системы Patriot Украине ослабят США в противостоянии с КНР
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Фото: Global Look Press/Axel Heimken
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Соединенным Штатам Америки следует хорошо подумать, прежде чем передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом 20 декабря написал в статье для газеты The Guardian старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг.

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Он отметил, что Запад рискует ослабить позиции перед КНР, так как запасы комплексов Patriot сильно ограничены.

«У США их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в статье.

Кроме того, по словам Уотлинга, расход боеприпасов на Украине превышает имеющиеся запасы. Как следствие, истощение резервов лишает НАТО возможности поддерживать длительные и интенсивные операции.

При этом, как отметил эксперт, такие системы, как Patriot, невозможно сделать быстро, их производство занимает гораздо больше времени, чем выпуск снарядов.

«Важно, чтобы местные офицеры <...> понимали, что они не могут бесконечно расходовать эти боеприпасы, и били только по приоритетным целям», — резюмировал Уотлинг.

Ранее в этот же день в Белом доме подтвердили, что в новый пакет военной помощи Украины на $2 млрд включат также системы Patriot.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что системы Patriot станут законной целью российских военных, если окажутся на Украине.

В ноябре американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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