Эксперт рассказал о последствиях интенсивной поддержки Киева Западом

Соединенным Штатам Америки следует хорошо подумать, прежде чем передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом 20 декабря написал в статье для газеты The Guardian старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг.

Он отметил, что Запад рискует ослабить позиции перед КНР, так как запасы комплексов Patriot сильно ограничены.

«У США их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в статье.

Кроме того, по словам Уотлинга, расход боеприпасов на Украине превышает имеющиеся запасы. Как следствие, истощение резервов лишает НАТО возможности поддерживать длительные и интенсивные операции.

При этом, как отметил эксперт, такие системы, как Patriot, невозможно сделать быстро, их производство занимает гораздо больше времени, чем выпуск снарядов.

«Важно, чтобы местные офицеры <...> понимали, что они не могут бесконечно расходовать эти боеприпасы, и били только по приоритетным целям», — резюмировал Уотлинг.

Ранее в этот же день в Белом доме подтвердили, что в новый пакет военной помощи Украины на $2 млрд включат также системы Patriot.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что системы Patriot станут законной целью российских военных, если окажутся на Украине.

В ноябре американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».