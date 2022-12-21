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Домработница в «Москва-Сити» похитила ювелирные украшения на 1 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жительница Москвы обратилась 20 декабря в полицию с заявлением о краже ювелирных украшений на общую сумму 925 тыс. рублей.

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Как рассказал «Известиям» источник 21 декабря, преступление было совершено в ее квартире в ЖК «Око» в «Москва-Сити».

Потерпевшая заявила, что ценности похитила ее домработница, которая находилась в квартире с 9 по 12 декабря.

Полиция начала проверку по данному факту в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

25 ноября в центре Ярославля мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин на 500 тыс. рублей. Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого. Он рассказал, что успел продать украденное неизвестному человеку.

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