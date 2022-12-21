Запуск европейской ракеты-носителя Vega-C закончился неудачей

Неудачей закончился запуск европейской ракеты Vega-C. Аппарат не смог вывести на орбиту два спутника — Pleiades Neo 5 и 6. Носитель стартовал с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает телеканал «Известия». Спустя 2 минуты 27 секунд Vega-C начала резко снижаться. Возможной причиной падения стала неисправность второй ступени носителя.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.