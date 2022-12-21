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В Химках задержали подозреваемого в убийстве пассажира электрички

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины в электропоезде Дмитров — Москва. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

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По данным следствия, ночью 19 декабря под железнодорожной платформой «Депо» в Лобне было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранениями в области груди и живота. Правоохранители изучили видеозаписи из вагона электрички и установили подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Владимирской области.

На допросе он признался в убийстве из-за конфликта и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

4 декабря тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением было обнаружено в припаркованном автомобиле на Вешняковской улице в Москве. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой. Предварительно установлено, что мотивом для совершенного преступления послужила личная неприязнь подозреваемого к супруге на почве ревности и имущественного конфликта.

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