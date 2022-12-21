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Берлускони счел невозможным мир на Украине при нарушении международного права

Берлускони считает, что мира на Украине нельзя достигнуть нарушением международного права
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Фото: Global Look Press/LaPresse
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Достичь мира на Украине невозможно при нарушении международного права. Об этом 21 декабря заявил бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

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«Нынешний сценарий развития событий меня очень беспокоит, слишком часто звучат с легкостью угрозы, в том числе применения ядерного оружия. Мир необходим и немедленно. Но мир не может быть достигнут за счет нарушения международного права, не может он и быть достигнут, чтобы вбить клин и разделить западные страны», — сказал он газете Corriere della Sera.

Экс-глава итальянского кабмина также рассказал, что работает над мирным урегулированием на Украине.

Ранее, 17 ноября, британский журнал The Spectator рассказал, что Берлускони считает, что может организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом. По словам замминистра культуры Италии Витторио Згарби, политик хочет сделать это, не подорвав позиций НАТО и «войти в учебники истории в качестве всемирного героя».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся еще 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой. Тогда президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не отказывалась от переговоров. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на нежелание именно Зеленского вести переговоры с Россией.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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