Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Дагестане

Три человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» в Дагестане, сообщили 21 декабря в пресс-службе минздрава республики.

«Накануне ночью в результате ДТП на федеральной трассе «Кавказ» в Хасавюртовском районе погибли три человека, еще один пострадал», — передает сообщение ТАСС.

Пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Более подробных сведений о произошедшем пока нет.

19 декабря в МВД Дагестана сообщили, что в период с 12 по 18 декабря на территории республики было зарегистрировано 28 ДТП, в которых 13 человек погибли и 44 пострадали.

Тогда же на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае произошло смертельное ДТП с большегрузами. Авария случилась на 929-м км трассы в районе села Ольгино. Столкнулись три автомобиля: легковушка Toyota Corolla, два большегруза — DAF и «КамАЗ». Погиб водитель легкового авто, водители грузовых машин пострадали.