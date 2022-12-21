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В предновогоднюю неделю в парках Москвы пройдет более 200 мероприятий

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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С 23 по 30 декабря в парках Москвы пройдет более 200 предновогодних мероприятий. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

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«Для детей пройдут викторины и квесты, ребятам постарше и взрослым расскажут о старинных традициях гостеприимства. Присоединиться к познавательным лекциям предлагает усадьба Воронцово, а в Таганском парке можно будет всей семьей посмотреть спектакли», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что для посещения некоторых из мероприятий необходима предварительная регистрация.

События, в частности, пройдут в парках «Северное Тушино», «Сокольники», «Митино», а также в Бабушкинском и Таганском.

16 декабря сообщалось, что до Нового года в парках столицы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха.

Всего в парках Москвы разместится почти 40 катков с искусственным и натуральным покрытием. Лыжникам в 26 парках столицы предложат свои услуги 62 лыжных трассы с естественным снегом и пять — с искусственным. Впервые за несколько лет лыжную трассу также проложили в Парке Горького.

Кроме того, в новогодние каникулы на ВДНХ пройдут различные мероприятия: мастер-классы, лекции, квесты и экскурсии.

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