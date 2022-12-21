Психолог назвала возможные причины нежелания праздновать Новый год

Нежелание праздновать Новый год может быть вызвано проблемами со здоровьем, в том числе эндокринными нарушениями. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, такое настроение может быть связано с эндокринными нарушениями или психическим заболеванием. Кроме того, возможно, у человека есть проблемы с социализацией: некоторые люди не испытывают чувства безопасности даже в знакомой компании, объяснила психолог.

Наумова также дала несколько советов тем, кто не испытывает новогоднего настроения, но хочет отметить праздник.

«Нам важно для начала спросить у себя, что для нас значит новогоднее настроение. Дальше нужно понять, что для этого можно сделать — встретиться с друзьями, прочитать увлекательную книгу, посетить интересное мероприятие, купить себе что», — посоветовала она.

По ее словам, когда человек ставит себе такие задачи и выполняет их, можно добиться отличного настроения.

Накануне, 20 декабря, клинический психолог, эксперт «Гемотеста» Валерия Рыжик в беседе с «Известиями» озвучила рекомендации, как настроиться на новогодние праздники. В частности, она посоветовала уделять больше внимания своему внутреннему состоянию и желаниям, грамотно подходить к оценке итогов года и не пренебрегать ритуалами, которые создают праздничную атмосферу.