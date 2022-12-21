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Конгрессвумен назвала абсурдом намерение Зеленского выступить в конгрессе

Конгрессвумен Грин раскритиковала намерение украинского президента Зеленского выступить в конгрессе
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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение президента Украины Владимира Зеленского выступить в конгрессе.

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Она указала, что украинский лидер появится в конгрессе, чтобы объяснить, зачем ему нужен миллиард долларов американских налогоплательщиков.

«Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — написала Грин 20 декабря в Twitter.

В Белом доме подтвердили, что Зеленский прибудет в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом и выступления в конгрессе США. Ранее об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на источники.

Зеленский со своей стороны сообщил, что уже вылетел в США. По его словам, он намерен обсудить с Байденом сотрудничество Киева и Вашингтона. В своем Twitter Зеленский также уточнил, что выступит в конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.

В ноябре Грин уже критиковала администрацию Байдена за оказание помощи Киеву. Конгрессвумен задавалась вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если это так, то какую должность в американском правительстве занимает Зеленский, пишет «Газета.Ru».

В октябре член палаты представителей США Мэтт Розендейл также указывал, что у американских граждан нет тех денег, что Вашингтон тратит на помощь Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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