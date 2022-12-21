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Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Эстакада‑съезд с МСД на Волгоградский проспект в Москве готова на 70%

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Фото: Соцсети
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Строительство эстакады-съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАДа завершено почти на 70%, сообщил 21 декабря заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, которые приводятся на официальном сайте мэра Москвы, в настоящее идут работы по армированию и бетонированию пролетного строения эстакады.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в свою очередь сообщил, что проект предусматривает 10,4 км новых дорог, в том числе четыре эстакадных съезда и полуторакилометровую эстакаду через Волгоградский проспект.

«Длина эстакады составит 825 м. Движение автотранспорта будет осуществляться по двум полосам в одном направлении», — отметил Загрутдинов.

14 декабря сообщалось, что в 2023 году в Москве планируется закончить строительство порядка 70 км дорог. В текущем году будут достроены улично-дорожная сеть протяженностью 74,9 км, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

Днем ранее президент России Владимир Путин открыл новые участки трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. На торжественной церемонии открытия вице-премьер Марат Хуснуллин назвал важнейшими открытые отрезки коридора во Владимирской области, а также на участках Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень.

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