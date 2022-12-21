«Ъ»: практику США применяют Россия и Белоруссия в ядерной сфере

Итоги встречи президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко вызвали опасения, что страны перенимают поведение США по вопросам распространения ядерного оружия, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет 21 декабря «Коммерсант». Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла это предположение.

В статье газеты говорится о том, что решение по оснащению белорусских самолетов Су-25 оборудованием для транспортировки ядерного оружия вызывает сомнения. Как указывает «Коммерсант», ранее Путин подчеркивал, что «такая форма сотрудничества» уже использовалась в США при проведении «аналогичных мероприятий со своими союзниками в рамках НАТО на протяжении десятилетий».

Однако, как пишет газета, ДНЯО запрещает ядерным державам прямо или косвенно такое оружие государствам, которые им не обладают. Таким образом, Россия, которая раньше обвиняла США и НАТО в нарушении этого соглашения, теперь повторяет поведение Вашингтона, посчитали в издании.

Комментируя эти слова, Захарова заявила, что озвученные на недавней встрече Путина и Лукашенко меры являются «вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых совместных ядерных миссий НАТО». При этом она подчеркнула, что страны действуют в строгом соответствии с ДНЯО.

По ее словам, Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придаст части белорусских самолетов Су-25 техническую возможность нести ядерное оружие. Сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется.

Кроме того, как отметила Захарова, оснащать белорусские системы ядерными боезарядами или перемещать боезаряды на территорию республики пока не планируется. Они по-прежнему будут сосредоточены на складах на территории России.

«В дальнейшем будем увязывать наши шаги с действиями стран НАТО по отношению к Союзному государству. В случае обострения соответствующих угроз оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии», — подчеркнула представитель российского МИДа.

Она также обратила внимание на то, что НАТО ведет масштабную модернизацию американских ядерных бомб и их носителей, использующихся в рамках совместных ядерных миссий, а также наращивает интенсивность соответствующих учений. По ее словам, «антироссийский характер данной деятельности не скрывается».

Путин 19 декабря провел встречу с Лукашенко, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики. По итогам встречи российский лидер заявил, что Россия продолжит готовить экипажи самолетов Белоруссии, несущих ядерные боеприпасы. По его словам, самолеты остались у Минска с советских времен.

Также стало известно, что Белоруссия в понедельник поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России.

25 июня Путин и Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, в ходе которых российский лидер сообщил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», а также предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25.

Позже, 26 августа, президент Белоруссии заявил, что белорусские самолеты Су переоборудованы под ядерное оружие.