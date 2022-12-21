Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

К вечеру 21 декабря в Москве возможен ледяной дождь на фоне повышения температуры воздуха, предупредила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, температура воздуха в столице будет постепенно подниматься в среду до –2... –4 градусов, а к вечеру в городе станет еще теплее.

«Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей», — рассказала она «РИА Новости».

О резком повышении температуры воздуха в городе рассказала ранее в среду и главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, к вечеру в столице и по области потеплеет до 0 градусов.

19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется небольшая оттепель с температурой от –3 до +3 градусов. Он также призвал москвичей быть аккуратнее, поскольку в регионе будет снег, мокрый снег и дождь.