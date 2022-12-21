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Карта спецоперации на Украине 21 декабря

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении в результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ.

На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по местам скоплений живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Терны и Торское ДНР уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.

На донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На южно-донецком направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка ДНР. Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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