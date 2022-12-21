Мобилизованные солдаты ВСУ начали сбегать с позиций в районе Соледара

Мобилизованные украинские военнослужащие покидают позиции в районе Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 декабря сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«В районе населенного пункта Соледар отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. ‹...› Часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне Марочко рассказал, что успех российских войск в направлении Соледара заставил украинское командование перебрасывать в данный район дополнительные силы и средства с других направлений, а также использовать резервы.

18 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Яковлевка, расположенного северо-восточнее Соледара.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают серьезные трудности в ходе боестолкновений. По его словам, Соледар является одним из самых сложных направлений.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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