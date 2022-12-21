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Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Суд приговорил учителя из Красноярска к 10 годам колонии за пропаганду терроризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Южный окружной военный суд приговорил преподавателя мусульманского права из Красноярска к 10 годам лишения свободы за пропаганду терроризма. Об этом 21 декабря сообщили в управлении ФСБ по Красноярскому краю.

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«Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых деяниях и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Мужчина, работавший в одной из воскресных школ Красноярска, признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности») и ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

По данным ФСБ, обвиняемый распространял в социальной сети «ВКонтакте» ролики, оправдывающие действия «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), а также склонял прихожан школы к участию в боевых действиях в Сирии.

13 декабря Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. В этом году количество террористических проявлений значительно увеличилось, прежде всего в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах.

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