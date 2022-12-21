Жительница Горловки ранена в результате обстрела со стороны ВСУ

Мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских войск. Об этом сообщил 21 декабря мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела горловского поселка шахты им. Калинина (Калининский район города. — Ред.) со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] ранена мирная горловчанка», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили в среду в 06:30 на Калининский район Горловки четыре снаряда калибром 155 мм.

Накануне Приходько сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками оказалось повреждено здание детского сада в поселке шахты имени Изотова.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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