Читатели американского журнала National Interest отреагировали на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует 21 декабря посетить США с официальным визитом. Они начали оставлять комментарии с насмешкой к статье журналиста Джэка Батлера под названием «Зеленский не должен приезжать в США».

«Вероятно, он приезжает, чтобы закрепить свое американское гражданство. Или, возможно, посмотреть недвижимость в Беверли-Хиллз или Мартас-Винъярд. Или и то, и другое. Со всеми деньгами, которые мы ему прислали, он может позволить себе самое лучшее», ― отметил пользователь с ником A304.

«Еще один нищий, просящий подаяния... Видите, что происходит, когда вы не контролируете свои границы?» ― написал Gino L.

Журналист в свою очередь напомнил, что сейчас мужчины призывного возраста не могут свободно покидать Украину, и раньше Зеленский всегда взаимодействовал с западными странами путем видеоконференции.

«Если бы он остался в стране, которой руководит, это послужило бы интересам Зеленского и Украины, продолжая ставить в тупик своих недоброжелателей. Для других нужд он может обойтись Zoom», ― подчеркнул Батлер.

20 декабря несколько американских СМИ сообщили, что Зеленский планирует 21 декабря приехать в Вашингтон, чтобы выступить перед американскими законодателями.

Ожидается, что украинский лидер поблагодарит членов Конгресса за помощь, оказанную Киеву и обоснует необходимость дополнительных трат для Украины.

Более того, Зеленский, предположительно, также встретится с президентом США Джо Байденом. Политики обсудят новый пакет военной помощи Украине на сумму в $1,8 млрд, который должен включать в себя поставки Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Визит Зеленского якобы ранее не анонсировался из соображений безопасности политика. Пока ни украинская, ни американская сторона официально не прокомментировали данные сообщения.

Продолжается специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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