Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе рассказали об отказе РФ и Индии от доллара и евро в торговле
Мир
Конгресс США потребовал опубликовать налоговые декларации Трампа
Мир
Маск назвал условие для ухода c поста главы Twitter
Общество
Роспотребнадзор предложил лицензировать уничтожение крыс и тараканов
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 11 мая
Мир
В США предложили не называть граждан страны американцами
Происшествия
Поселок в Горловке частично обесточен после обстрела со стороны ВСУ
Армия
Расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции ВСУ
Мир
Двух граждан США обвинили в кибератаке и якобы сговоре с хакерами из РФ
Армия
ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ с помощью ТОС-1А «Солнцепек»
Наука
NASA анонсировало работы астронавтов в открытом космосе
Мир
США допустили снижение потолка цен на российскую нефть

Эксперт назвал три причины стабильности доллара

Эксперт Кульбака: в ближайшие 5–10 лет едва ли можно ожидать смещение доллара другой валютой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доллар США сохраняет свою стабильность на мировом рынке по трем причинам. О них агентству «Прайм» 21 декабря рассказал доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.

Ажиотажный рост: что стало причиной нового витка ослабления рубля
И как это отразится на российской экономике

Первой причиной является запрос на то, чтобы в качестве мировой валюты выступала одна денежная единица. Использовать доллар выгодно, так как им пользуется большинство населения.

Также мировая валюта должна быть связана с одной из крупнейших экономик. Эксперт привел в пример Японию, которая производит 6% мирового ВВП, и поэтому йена не может претендовать на мировой статус.

В качестве третьей причины экономист назвал надежную и стабильную историю доллара.

«Поэтому в ближайшие 5–10 лет едва ли можно ожидать смещение доллара другой валютой, однако это не значит, что страны будут отказываться от выгодных альтернатив», — отметил Кульбака.

Ранее в этот день курс доллара на Московской бирже пересек отметку в 70 рублей впервые с 11 мая.

Накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов указал на то, что покупка валют недружественных России стран нецелесообразна из-за риска, что ими нельзя будет торговать на бирже. В связи с этим иностранную валюту лучше хранить в количестве, нужном только для поездок или деловых целей.

19 декабря партнер Capital Lab Евгений Шатов в разговоре с «Известиями» отметил, что профицит внешней торговли сокращается, что играет против рубля. Также негативно влияют на курс рубля по отношению к доллару снижение цен на нефть, повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что в налоговый период рубль обычно укрепляется. С другой стороны, по ее словам, рынок ожидает, что с января следующего года курс может снизиться, когда Минфин снова возобновит покупки иностранной валюты в бюджет, согласно обновленному бюджетному правилу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022