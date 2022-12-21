Эксперт назвал три причины стабильности доллара

Доллар США сохраняет свою стабильность на мировом рынке по трем причинам. О них агентству «Прайм» 21 декабря рассказал доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.

Первой причиной является запрос на то, чтобы в качестве мировой валюты выступала одна денежная единица. Использовать доллар выгодно, так как им пользуется большинство населения.

Также мировая валюта должна быть связана с одной из крупнейших экономик. Эксперт привел в пример Японию, которая производит 6% мирового ВВП, и поэтому йена не может претендовать на мировой статус.

В качестве третьей причины экономист назвал надежную и стабильную историю доллара.

«Поэтому в ближайшие 5–10 лет едва ли можно ожидать смещение доллара другой валютой, однако это не значит, что страны будут отказываться от выгодных альтернатив», — отметил Кульбака.

Ранее в этот день курс доллара на Московской бирже пересек отметку в 70 рублей впервые с 11 мая.

Накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов указал на то, что покупка валют недружественных России стран нецелесообразна из-за риска, что ими нельзя будет торговать на бирже. В связи с этим иностранную валюту лучше хранить в количестве, нужном только для поездок или деловых целей.

19 декабря партнер Capital Lab Евгений Шатов в разговоре с «Известиями» отметил, что профицит внешней торговли сокращается, что играет против рубля. Также негативно влияют на курс рубля по отношению к доллару снижение цен на нефть, повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что в налоговый период рубль обычно укрепляется. С другой стороны, по ее словам, рынок ожидает, что с января следующего года курс может снизиться, когда Минфин снова возобновит покупки иностранной валюты в бюджет, согласно обновленному бюджетному правилу.