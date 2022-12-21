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Курс доллара на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 11 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курс доллара на Московской бирже пересек отметку в 70 рублей впервые с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 21 декабря.

Ажиотажный рост: что стало причиной нового витка ослабления рубля
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Так. по состоянию на 07:12 (мск) рост доллара составил около 1,7%, его стоимость поднималась до 70,04 рубля. К 07:15 мск, произошел небольшой откат и курс остановился на уровне 69,94 рубля (+1,54%).

Между тем юань торгуется в районе 9,99 рубля, курс евро превысил 74 рубля (+0,79%).

Накануне аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова в разговоре с «Известиями» объяснила ослабление рубля. По ее словам, давление со стороны Евросоюза на энергетическую отрасль РФ снижает экспортные доходы и увеличивает дефицит бюджета, что, в свою очередь, влияет на курс национальной валюты.

В этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов усомнился в целесообразности приобретения иностранной валюты, поскольку высок риск что средства нельзя будет реализовать на бирже. В связи он посоветовал хранить и использовать денежные единицы недружественных государств только для поездок или деловых целей.

До этого, 19 декабря, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что профицит внешней торговли сокращается и негативно влияет на позиции рубля. Также ослабление российской валюты к доллару провоцируется снижением цен на нефть и повышением процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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