Президент Путин заявил, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником 20 декабря назвал сложной ситуацию в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«<...> cитуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и, прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей», — сказал российский лидер.

Путин и Пасечник также коснулись проблемы угольной отрасли в ЛНР. В частности, глава врио главы республики отметил существующие сложности, связанные с нехваткой работников, которая возникла после ухода многих специалистов из сферы для участия в боевых действиях.

Пасечник попросил президента поддержать идею выделить субсидии на выплату зарплат сотрудникам угольных предприятий, которые стали нерентабельны.

Кроме того, в этот день Путин заявил, что жители ЛНР должны иметь бесперебойный доступ к плановой медицинской помощи. Отмечалось, что данный вопрос будет вынесен на совместное обсуждение с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

Также 20 декабря в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности президент РФ указал на то, что новые регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) нуждаются в усиленной защите.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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