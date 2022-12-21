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Штормовое предупреждение объявили из-за волн высотой до 9 м у берегов Камчатки

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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В связи с высокими волнами в Беринговом море у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение. Об этом в среду, 21 декабря, сообщила региональная пресс-служба ГУ МЧС России.

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Согласно прогнозам, в первой половине ночи 22 декабря высота волн в акватории Берингова моря в районе Усть-Камчатского муниципального района будет достигать 8–9 м.

Утром волнение распространится в Алеутском муниципальном округе. Неблагоприятное явление продлится до вечера 23 декабря.

Как уточнили в МЧС, высокие волны не несут опасности для населенных пунктов на побережье. Однако повышается риск чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на судах, при повреждении которых возможны нефтеразливы, угрожающие экологической безопасности в прибрежных акваториях. В связи с этим руководителей судоходных компаний призвали соблюдать меры повышенной предосторожности.

Ранее, 19 декабря, также было объявлено штормовое предупреждение в Камчатском крае. Тогда волны высотой до 10 м ожидались в акваториях Берингова моря и Тихого океана.

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