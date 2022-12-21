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Поселок в Горловке частично обесточен после обстрела со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины выпустили четыре 155-миллиметровых снаряда в сторону Горловки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 декабря сообщили в представительстве региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК).

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. ― Ред.) по направлению: 06:30 ― населенный пункт Дружба ― населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», ― отметили в СЦКК.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что атаки ВФУ повредили линии электропередач. По этой причине оказался частично обесточен поселок шахты им. М.И. Калинина в Калининском районе города.

Ранее в этот же день ВСУ выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по Донецку. Атака произошла около 02:30 мск, выстрелы были зафиксированы по Пролетарскому району города.

Накануне, 20 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным заявил, что Киев намеренно атакует жилые кварталы Донецка, из-за чего страдают мирные жители.

В тот же день сообщалось об обстреле украинскими войсками офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано более 50 фактов ведения огня со стороны Украины.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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