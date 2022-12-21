Юрист посоветовал не увольняться с работы в конце года

Увольнение до конца года может лишить работника тринадцатой зарплаты. Менять место работы лучше уже после нового года. Об этом 21 декабря рассказал директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.

«Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, поэтому даже при прекращении трудового договора в конце года работник должен получить заработную плату в полном объеме, а также положенные ему доплаты, надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска — всё, что предусмотрено трудовым договором», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

При этом в коммерческих компаниях работодатель вправе самостоятельно устанавливать порядок и срок выплат. Зачастую, уточнил юрист, для получения тринадцатой зарплаты необходимо проработать в организации весь год.

Ранее, 17 декабря, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина рассказала «Известиям» о том, как рассчитывается зарплата за январь. Она отметила, что за первый месяц года работник получает заработную плату в таком же размере, что и в другие месяцы.

При этом все те выходные, которые предусмотрены согласно производственному календарю, оплачиваются, если иное не указано в трудовом договоре.