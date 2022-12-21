Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе рассказали об отказе РФ и Индии от доллара и евро в торговле
Мир
Конгресс США потребовал опубликовать налоговые декларации Трампа
Мир
Маск назвал условие для ухода c поста главы Twitter
Общество
Роспотребнадзор предложил лицензировать уничтожение крыс и тараканов
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 11 мая
Мир
В США предложили не называть граждан страны американцами
Происшествия
Поселок в Горловке частично обесточен после обстрела со стороны ВСУ
Армия
Расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции ВСУ
Мир
Двух граждан США обвинили в кибератаке и якобы сговоре с хакерами из РФ
Армия
ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ с помощью ТОС-1А «Солнцепек»
Наука
NASA анонсировало работы астронавтов в открытом космосе
Мир
США допустили снижение потолка цен на российскую нефть
Сюжет:

В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На высший уровень: в аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
Какие еще меры защиты появились в авиаузлах и к чему готовиться пассажирам

«Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается «желтый» уровень террористической опасности на территории Курской области», — написал Старовойт.

Он уточнил, что оперативная обстановка в Курской области стабильно напряженная.

Ранее, 6 декабря, Старовойт также продлили «желтый» уровень террористической опасности.

В тот же день в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Причиной пожара Старовойт назвал атаку беспилотника. Площадь пожара на аэродроме составила около 500 кв. м.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022