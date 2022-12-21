В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается «желтый» уровень террористической опасности на территории Курской области», — написал Старовойт.

Он уточнил, что оперативная обстановка в Курской области стабильно напряженная.

Ранее, 6 декабря, Старовойт также продлили «желтый» уровень террористической опасности.

В тот же день в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Причиной пожара Старовойт назвал атаку беспилотника. Площадь пожара на аэродроме составила около 500 кв. м.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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