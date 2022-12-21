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Польшу уличили в стремлении напасть на Россию с территории Украины

Военный аналитик Прохватилов: Польша хочет нанести удар России с территории Украины
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Фото: Global Look Press/US Joint Staff
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Польша может нанести удар по России, используя территорию Украины. Такое мнение 21 декабря в разговоре с URA.RU выразил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов.

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Аналитик предположил, что Польша будет наращивать свой военный контингент на Украине, в частности, при помощи многочисленных частных военных компаний.

По словам эксперта, сейчас на вооружении Польши есть в основном старая советская техника, однако в ближайшее время арсенал Варшавы пополнится новейшими системами ПВО, истребителями, а также корейскими танками «Пантера» и самоходными артиллерийскими установками.

«Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — подчеркнул Прохватилов.

Ранее, 20 декабря, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор предположил, что США могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив американских солдат из Польши на Украине. Он напомнил, что в американском истеблишменте все чаще и чаще рассматривают Польшу как «плацдарм против России» для военных из США.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите населения Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Ситуация обострилась в середине февраля этого года из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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