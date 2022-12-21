Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе рассказали об отказе РФ и Индии от доллара и евро в торговле
Мир
Конгресс США потребовал опубликовать налоговые декларации Трампа
Мир
Маск назвал условие для ухода c поста главы Twitter
Общество
Роспотребнадзор предложил лицензировать уничтожение крыс и тараканов
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 11 мая
Мир
В США предложили не называть граждан страны американцами
Происшествия
Поселок в Горловке частично обесточен после обстрела со стороны ВСУ
Армия
Расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции ВСУ
Мир
Двух граждан США обвинили в кибератаке и якобы сговоре с хакерами из РФ
Армия
ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ с помощью ТОС-1А «Солнцепек»
Наука
NASA анонсировало работы астронавтов в открытом космосе
Мир
США допустили снижение потолка цен на российскую нефть

Axios: президент Украины Зеленский посетит Вашингтон 21 декабря

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках запланированного визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США. Об этом сообщил во вторник, 20 декабря, портал Axios.

Тактический отъем: как Зеленский «обобрал» олигархов
За переход предприятий под контроль минобороны заплатит украинский бюджет

Ожидается, что во время визита 21 декабря украинский лидер поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь Киеву и обоснует необходимость дополнительных выплат Украине.

По информации портала, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси во вторник уведомила всех законодателей о важности принять участие в заседании, которое состоится в среду вечером.

Ранее, 16 декабря, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон подготавливает почву для свержения украинского президента Владимира Зеленского и замены его на более выгодного США человека — главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

До этого, 15 декабря, председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит сообщил, что ВСУ не смогут использовать американские ЗРК Patriot минимум полгода. По его словам, одна из проблем, которая стоит перед американской стороной, — обучение солдат ВСУ работать со сложным оружием. Он уточнил, что для обслуживания одной установки Patriot может понадобиться команда из 90 человек, а на обучение такого количества людей уходят месяцы.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022