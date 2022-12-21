Президент Украины Владимир Зеленский в рамках запланированного визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США. Об этом сообщил во вторник, 20 декабря, портал Axios.

Ожидается, что во время визита 21 декабря украинский лидер поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь Киеву и обоснует необходимость дополнительных выплат Украине.

По информации портала, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси во вторник уведомила всех законодателей о важности принять участие в заседании, которое состоится в среду вечером.

Ранее, 16 декабря, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон подготавливает почву для свержения украинского президента Владимира Зеленского и замены его на более выгодного США человека — главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

До этого, 15 декабря, председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит сообщил, что ВСУ не смогут использовать американские ЗРК Patriot минимум полгода. По его словам, одна из проблем, которая стоит перед американской стороной, — обучение солдат ВСУ работать со сложным оружием. Он уточнил, что для обслуживания одной установки Patriot может понадобиться команда из 90 человек, а на обучение такого количества людей уходят месяцы.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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