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Экс-сотрудницу полиции осудили за продажу данных об умерших в Хабаровске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Хабаровске бывшая сотрудница полиции за взятку предоставляла данные об умерших сотрудникам ритуальных услуг. Об этом 20 декабря сообщила прокуратура Хабаровского края.

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«Судом установлено, что с октября 2020 года по март 2022 года сотрудник дежурной части отдела полиции получила от директора общества по оказанию ритуальных услуг взятку в виде денег в общей сумме 214 тыс. рублей за предоставление сведений об умерших лицах», — говорится в сообщении.

Свою вину бывшая сотрудница полиции признала.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Ей назначили семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Также бывшую сотрудницу полиции на три года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ранее, 16 декабря, Следственный Комитет РФ по Московской области сообщил, что в Видном начальника отдела полиции и его подчиненного подозревают в получении взяток за содействие незаконной предпринимательской деятельности по сдаче в аренду жилья мигрантам. Как отметили в ведомстве, факт преступления удалось выявить случайно в ходе расследования уголовного дела о пожаре. Тогда выяснилось, что в двух частных домах функционировали нелегальные гостиницы.

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