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Пушков не увидел оснований для разблокировки запрещенных в РФ соцсетей

Пушков заявил об отсутствии оснований для разблокировки Facebook, Instagram и Twitter в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На сегодняшний день не было приведено убедительных аргументов для того, чтобы снять ограничения с Facebook, Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Twitter. Об этом в среду, 21 декабря, заявил ТАСС российский сенатор Алексей Пушков.

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«Подвижек нет. Нет никаких оснований, для того чтобы их (социальные сети. — Ред.) разблокировали на нынешнем этапе. Те претензии, которые к ним выдвигались, сохраняются», — подчеркнул собеседник агентства.

25 ноября стало известно, что Минюст России внес американскую компанию Meta в реестр экстремистских организаций. До этого, 11 октября Росфинмониторинг включил организацию в перечень террористов и экстремистов.

21 марта деятельность Meta была запрещена в РФ. Решение было принято после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы к насилию в отношении российских граждан и военных. Также в соцсетях, принадлежащих Meta, неоднократно публиковались материалы с недостоверной информацией о ходе спецоперации и ВС РФ.

Впоследствии, 20 июня, Мосгорсуд признал законными санкции в отношении Facebook и Instagram. Тогда отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в этих соцсетях, если он не относится к разряду запрещенных.

Instagram был заблокирован на территории России 14 марта. 4 марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook.

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