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Минфин США не устранил препятствия для российского агропрома

Советник-посланник посольства РФ Леденев: минфин США не стремится устранить санкции против российского агроэкспорта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский советник-посланник Андрей Леденев 21 декабря заявил, что министерство финансов США в своих генеральных лицензиях, где указываются исключения из санкций, не устраняет препятствия для российского агропрома. Его слова приводит посольство РФ в Вашингтоне.

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«Видим в этом очередную попытку администрации «отыграть» бездумно нагроможденные односторонние рестрикции. От последних настрадались буквально все. Прежде всего — наименее обеспеченные страны, испытывающие беспрецедентное давление из-за спровоцированных Вашингтоном рыночных перекосов», — ответил он на вопрос о предоставлении финансовым ведомством гуманитарных изъятий из собственных санкционных режимов.

Как отметил Леденев, бизнес также сталкивается с последствиями и отказывается от операций из-за риска нарушить «непомерное количество введенных американцами барьеров».

По его словам, в генеральных лицензиях минфина США, которые призваны устранить санкции, в частности в продовольственной сфере, не упоминается ситуация с заблокированным российским агроэкспортом.

«Отечественные поставщики зерна и удобрений, без которых невозможно разрешить проблемы глобальной продбезопасности, продолжают сталкиваться с запретительно высокими страховыми расходами, препонами при осуществлении финансовых транзакций, сложностями при выстраивании логистики», — отметил он.

Леденев сообщил, что для высвобождения российского зерна и химикатов из западных портов для безвозмездной передачи в бедствующие страны необходимы месяцы напряженных переговоров.

«Непонятно, как такая ситуация соотносится с обозначенным сегодня «героическим» стремлением США нормализовать сельхозпоставки наиболее уязвимым государствам», — заключил дипломат.

Ранее, 19 декабря, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ.

Президент Российского зернового союза (РЗС) 28 ноября заявил «Известиям», что аграрные компании РФ не ощутили положительного эффекта от возобновления зерновой сделки. По его словам, пока ООН не выполняет свою часть соглашения и не добилась снятия ограничений на экспорт российского продовольствия.

14 ноября Великобритания, ЕС и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире. В их совместном заявлении отмечается, что под цели антироссийских санкций не подпадают продовольственный сектор или удобрения.

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