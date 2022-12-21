Юрист предупредил о риске потерять работу из-за простого пароля

Слишком простой пароль на рабочем компьютере увеличивает риск получения мошенниками доступа к корпоративным данным компании. В худшем случае несоблюдение правил компьютерной грамотности может нанести ущерб организации, а сотрудник может потерять работу, о чем 21 декабря предупредил юрист Иван Соловьев.

По мнению специалиста, компании должны инструктировать своих сотрудников, что нельзя использовать в пароле, например, свой год рождения или qwerty, если у них будет доступ к конфиденциальной информации.

«Несоблюдение этих инструкций ― повод для привлечения к дисциплинарной ответственности. Это может быть выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, увольнение или даже материальная ответственность», ― рассказал юрист в эфире радио Sputnik.

В то же время Соловьев обратил внимание на то, что требования к работе с конфиденциальными данными должны быть заранее прописаны. Например, в документе, который заранее подписывает сотрудник, вроде трудового договора, контракта или должностной инструкции.

«Если таких требований нигде нет, то никто его (сотрудника. ― Ред.) ни к чему привлечь не может. При этом любой контракт, любые инструкции должны быть доведены до сведения сотрудника под роспись. Он должен быть ознакомлен с ними», ― отметил юрист.

Ранее, 8 декабря IT-директор PRO32 Руслан Сулейманов рассказал «Известиям», что злоумышленники могут использовать личные данные пользователей, чтобы в дальнейшем взломать их электронные счета в банках или для вымогательства, шантажа, недобросовестной конкуренции и др. Более того, специалист отметил, что в последние годы некоторые хакерские группировки начали просить выкуп за нераспространение или возвращение данных, к которым они получили доступ.

В конце ноября глава направления центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов назвал пароли 123456789; qwerty; password; 111111; abc123; password1; qazwsxedc123 самыми опасными и рискованными. По мнению эксперта, отгадать пароли подобного типа хакеры смогут буквально за несколько минут.