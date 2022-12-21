Конгресс США потребовал опубликовать налоговые декларации Трампа

Американские конгрессмены путем голосования одобрили публикацию налоговых деклараций экс-президента США Дональда Трампа за последние шесть лет. Соответствующее решение было принято комитетом палаты представителей по доходам и расходам во вторник, 20 декабря.

В настоящий момент неизвестно, когда именно будут обнародованы указанные документы.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что суд присяжных Манхэттена признал две компании Трампа виновными в налоговом мошенничестве и подделке документов. В частности, был установлен факт непредоставления отчетности и уплаты налогов на компенсации топ-менеджерам на протяжении почти 15 лет.

До этого, 22 ноября, Верховный суд США удовлетворил запрос о передаче деклараций Трампа в распоряжение законодателей из конгресса. Против этого вердикта активно выступали адвокаты бывшего лидера — по их словам, требование комитета не соответствовало законам и было продиктовано исключительно стремлением к «политической выгоде».

18 сентября комитет по надзору и реформам палаты представителей конгресса получил доступ к отчетам аудиторской компании Mazars о финансовой деятельности республиканца Дональда Трампа на посту президента страны.

1 сентября председатель комитета Кэролин Мэлони сообщила, что законодателям удалось достичь договоренности с Трампом о получении его финансовой отчетности. Отмечалось, что политик согласился больше не обжаловать решения суда, а Mazars обязалась передать соответствующие документы конгрессу.

Оппоненты Трампа несколько лет добивались того, чтобы он предоставил им свои налоговые декларации и финансовые отчетности. Однако экс-президент США под разными предлогами отказывался это делать. Он также отмечал, что деятельность принадлежащих ему компаний контролируют ответственные органы.