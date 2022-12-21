Рэпер Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост главы Twitter

Американский рэпер Снуп Догг 19 декабря предложил свою кандидатуру на пост главы Twitter. В своем Twitter-аккаунте музыкант опубликовал опрос, должен ли он возглавить соцсеть.

Всего в опросе приняли участие более 3,3 млн пользователей. 81% респондентов проголосовал за то, чтобы музыкант возглавил Twitter.

В тот же день завершилось голосование, в котором Маск попросил пользователей Twitter решить, оставаться ли ему на посту главы компании. За то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть, выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

Тогда же политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин высказал мнение, что, опираясь на результаты голосования, предприниматель Илон Маск должен будет покинуть пост главы Twitter, однако он всё равно останется у руля. Зудин предположил, что опрос Маска, уходить ли ему с поста главы соцсети, является шагом в его политической кампании.

Между тем 20 декабря канал CNBC сообщил о якобы поиске Маском нового генерального директора для своей компании Twitter. Отмечалось, что временный характер выполнения своих обязанностей в качества владельца и гендиректора Маск планировал изначально.

В этот же день Илон Маск заявил о намерении покинуть пост главы своей компании Twitter, как только найдет «кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу».

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.